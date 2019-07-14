الأهلى يجدد مفاوضاته مع مدافع الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع محمود متولى مدافع الدراويش، تمهيداً للتعاقد معه حال فشل محاولات ضم على جبر مدافع بيراميدز. وتأتى مفاوضات الأهلى مع متولى بعدما تقدم الإسماعيلى بعرض رسمى لشراء ثنائى القلعة الحمراء أحمد الشيخ وعمرو جمال، حيث يتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدارويش لأكثر من لاعب أهلاوى فى التعاقد مع متولى لاسيما وأن إدارة الاهلى لم تحسم أى صفقة دفاعية حتى الآن. ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلى فى عدة مراكز من بينها الدفاع.

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