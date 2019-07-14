شكرا لقرائتكم سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع أحمد حجازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثّرت مفاوضات مسئولو النادي الأهلي مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي للعودة مُجدداً للقلعة الحمراء بسبب الخلاف حول المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب من ناحية والمقابل المالي الذى يحتاجه النادي الإنجليزي للاستغناء عن اللاعب من ناحية أخرى.

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و قال مصدر في الأهلي أن مسئولاً بارزاً بالقلعة الحمراء تحدث مع أحمد حجازي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الانتقال للقلعة الحمراء التى رحل منها اللاعب للنادي الإنجليزي قبل ثلاثة مواسم تقريباً.

وشدد المصدر على أن حجازي أبلغ المسئول الأهلاوي بحاجته لـ30 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل ارتداء قميص الأحمر بجانب ما سيحصل عليه النادي الإنجليزي والذى طلب مبلغ مالي كبير أيضاً للاستغناء عن اللاعب لذا تعثّرت مفاوضات الاهلي مع حجازي الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي اهلي جدة السعودي الذى أبدى إستعداداته لتنفيذ مطالب ويست بروميتش واللاعب من أجل إنهاء الصفقة.