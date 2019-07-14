شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه سنويا تفسد محاولات الأهلى لاستعادة حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعثّرت مفاوضات مسئولى النادى الأهلى مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى الأول ونادى ويست بروميتش الإنجليزى، للعودة مُجدداً للقلعة الحمراء بسبب الخلاف حول المقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب من ناحية، والمقابل المالى الذى يحتاجه النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب من ناحية أخرى.

وقال مصدر فى الأهلى إن مسئولاً بارزاً بالقلعة الحمراء تحدث مع أحمد حجازى خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الانتقال للقلعة الحمراء التى رحل منها اللاعب للنادى الإنجليزى قبل ثلاثة مواسم تقريباً.

وشدد المصدر على أن حجازى أبلغ المسئول الأهلاوى بحاجته لـ30 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل ارتداء قميص الأحمر، بجانب ما سيحصل عليه النادى الإنجليزى والذى طلب مبلغا ماليا كبيرا أيضا للاستغناء عن اللاعب لذا تعثّرت مفاوضات الاهلى مع حجازى الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادى اهلى جدة السعودى، الذى أبدى استعداداته لتنفيذ مطالب ويست بروميتش واللاعب من أجل إنهاء الصفقة.