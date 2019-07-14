الامارات | المنتخب الأول يغادر الى معسكر النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأول يغادر الى معسكر النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت اليوم السبت الى النمسا بعثة المنتخب الأول لكرة القدم تمهيدا لإقامة معسكر إعداد خارجي في مدينة سالزبورغ يستمر حتى 22 الجاري تحضيرا للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.

وذكر اتحاد الكرة على صفحته عبر " توتير " أن الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عقد اجتماعا مع اللاعبين قبل السفر الى معسكر النمسا.

وبدأ المنتخب تجمعه في دبي أمس الجمعة وأجرى اللاعبون الفحوصات الطبية اللازمة قبل السفر الى المعسكر الخارجي.

وكان مارفيك أختار 27 لاعبا في القائمة الجديدة: هم : عمر عبدالرحمن ( الهلال السعودي )، علي خصيف ، علي مبخوت ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، زايد العامري ، محمد العطاس ( الجزيرة ) خالد عيسى ، أحمد برمان ، ريان يسلم ، بندر الإحبابي ( العين ) حبيب الفردان ، طارق أحمد ، محمد العكبري ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل ) الحسن صالح ، عادل الحوسني ، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس ، ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) فهد الظنحاني ، حسن المحرمي ( بني ياس ) محمد علي شاكر ( عجمان )

من جانب آخر غادرت الى النمسا في ذات اليوم بعثة المنتخب الأولمبي استعدادا لإقامة معسكر هناك في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020.

