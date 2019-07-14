شكرا لقرائتكم على جبر يدرس عرض الأهلى قبل القرار النهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش على جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر عرض رحيله للأهلى، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات لضمه، لتدعيم دفاعاتها فى الموسم الجديد، ،خاصة بعد إعلان إدارة بيراميدز اعتزامها عقد صفقات مع الأهلى وجميع الأندية خلال الفترة المقبلة.

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ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوي بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلي في الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوي في بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلي علي 13 مليون جنيه فقط.

وبدأت مفاوضات الأهلى مع على جبر منذ 3 أسابيع وأبدي اللاعب موافقة علي اللعب للأهلي لكنه أكد انه لازال مرتبط بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز ،ليؤكد له المسئول الأهلاوي الذي يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز علي ضمه، ويرغب بيراميدز في بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ10 ملايين جنيه ومنهم علي جبر.