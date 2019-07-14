شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يواجه الترام السكندرى وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق المصرى فى الخامسة مساء اليوم الأحد ، مباراته الودية الثانية بمعسكر الإسكندرية أمام الترام السكندري -أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة الإسكندرية - ، على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري حالياً ضمن برنامج الاعداد للموسم الكروى الجديد 2019 -2020.

ولعب المصرى مباراته الودية الأولى أمام الرجاء وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما سيختتم المصري مبارياته الودية في معسكره الممتد حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري بمباراة تجمعه بنظيره فريق نادي مصر الصاعد حديثا للدوري الممتاز وذلك يوم في الخامسة مساء السبت الموافق العشرين من الشهر الجاري أيضاً.