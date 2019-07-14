شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يزورون جنش بعد إصابة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر لاعبو الزمالك، زيارة محمود جنش حارس الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى فى منزله، وذلك للاطمئنان على حالته بعد عودته من ألمانيا عقب إجرائه عملية جراحية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى وتر أكيلس فى تدريبات الفراعنة خلال على استاد الكلية الحربية قبل مواجهة أوغندا فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، التى فاز بها المنتخب الوطنى بهدفين دون رد، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ16 للبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

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وتأتى زيارات لاعبى الزمالك لجنش التى ستشهدها الساعات المقبلة بعد عودة البعثة البيضاء من قبرص حيث عاد الفريق الأبيض إلى القاهرة، أمس السبت، بعد انتهاء معسكر الإعداد المغلق الذى أقيم بها لمدة 13 يوم، فى إطار الاستعداد لاستئناف الدورى، كان الفريق الأبيض قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصى الذى انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفنى.

ويتبقى للزمالك، 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.