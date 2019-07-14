شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يناقش عرض رحيله للأهلى مع إدارة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش على جبر، مدافع نادى بيراميدز ومنتخب مصر، عرض رحيله للأهلى، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات لضمه، لتدعيم دفاعاتها فى الموسم الجديد، خاصة بعد إعلان إدارة بيراميدز اعتزامها عقد صفقات مع الأهلى وجميع الأندية خلال الفترة المقبلة.

ووافق على جبر على تخفيض راتبه السنوى بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلى فى الموسم الجديد، فراتب على جبر السنوى فى بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، إلا أنه وافق على الحصول مع الأهلى على 13 مليون جنيه فقط.

وبدأت مفاوضات الأهلى مع على جبر منذ 3 أسابيع وأبدى اللاعب موافقة على اللعب للأهلى لكنه أكد أنه ما زال مرتبطا بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز، ليؤكد له المسئول الأهلاوى الذى يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز على ضمه، ويرغب بيراميدز فى بيع اللاعبين الذين تتجاوز قيمة عقودهم السنوية حاجز الـ10 ملايين جنيه ومنهم على جبر.