شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا ودعم وترحيب...رسائل مدرجات كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى ضيافة الفراعنة من خط النهاية بعدما ودع 20 منتخبا البطولة على مدار الأدوار الماضية، ولم يتبق سوى أربعة منتخبات فقط، تترقب الدور نصف النهائى والنهائى، بعد أن شهدت البطولة العديد من المفاجآت المدوية كان أبرزها خروج الفراعنة أصحاب الأرض والجمهور من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا، وخروج المغرب أحد أقوى المرشحين للتويج باللقب من ذات الدور على يد منتخب بنين.

العديد من الرسائل حملتها المدرجات المصرية بعد أن عادت إليها الحياة على مدار مباريات الكان، لتشكل أجمل مظاهر العملية التنظيمية التى أصبحت مصدر فخر للمصريين بعد أن أبهرت مصر العالم بروعة التنظيم وحسن الضيافة لترتفع لافتات الشكر والتقدير من جماهير المنتخبات الضيوف، مثل جماهير موريتانيا التى سجلت ظهورها لأول مرة فى الكان على أرض الفراعنة، وكذلك الجماهير الجزائرية التى حرصت على توجيه الشكر لمصر بعدما لاقوه من أحفاد الفراعنة من الدعم والمساندة وحسن الاستقبال.

ولم تنس الجماهير المصرية أن ترحب بالجماهير الأشقاء من القارة السمراء، وهو ما ظهر بوضوح فى الإسماعيلية حيث استضافت المدينة الساحلية المجموعة السادسة التى ضمت الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو، حيث استقبل عشاق الدراويش الأشقاء بترحاب شديد على أنغام السمسمية فى مشهد عبر عن كرم الضيافة المصرية وظهر بشكل واضح فى لافتات المباريات.

أما الجماهير المغربية فلم تدع مناسبة إلا ورفعت راية الشكر والتقدير لمصر والمصريين، مشددة على أن مصر والمغرب أخوة تربطهم وحدة اللغة والتاريخ والأصل، وهو ما قابلته الجماهير المصرية بحب متبادل وظلت تدعم أسود الأطلسى حتى النهاية، لتؤكد روابط الأخوة العربية بين الشقيقين.

خفة الدم المصرية كانت حاضرة فى المدرجات حتى بعد خروج الفراعنة من البطولة، حيث رفع المصريين لافتات مثل "حجزت تذكرة عشان أشجع مصر.. أشجع مين أنا دلوقتى؟! برضه هشجعك يا مصر"، ولافتات أخرى اقتبست مضمونها من إفيهات الأفلام مثل" واحد مصرى هيشجع إيه.. نيجيريا!".



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احتفال بعيد ميلاد



ترحاب المصريين



جماهير الجزائر



خفة الدم المصرية



خفة دم المصريين



رسائ الترحاب