شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه جنوب أفريقيا لتحديد الفائز بلقب البطولة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا اليوم الأحد، لتحديد الفائز بلقب البطولة الودية المقامة حاليا فى جنوب أفريقيا. وفاز منتخب جنوب أفريقيا على موزمبيق اليوم بنتجية 3 / 2، بينما فاز منتخب مصر على زامبيا 5 /4. ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الأول حاليا برصيد 6 نقاط، بينما يأتى منتخب مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ويتقابل الفريقان لتحديد الفائز بلقب الدورة. ويأتى ترتيب فرق البطولة قبل الجولة الأخيرة كالتالى: Advertisements جنوب افريقيا 6 نقاط مصر 4 نقاط موزمبيق نقطة وحيدة زامبيا صفر

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