محمد النني يقترب من الانضمام إلى وست هام يونايتيد الإنجليزي

كشفت صحيفة "فوتبول" الإنجليزية، أن نادى وست هام يونايتيد الإنجليزى، يدرس ضم النجم المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . وأكدت الصحيفة، أن إدارة نادى وست هام يونايتد وضعت الننى على بديلاً أولاً لبيدرو أوبيانج لاعب وسط الفريق والذى يقترب من الرحيل. وأوضح التقرير، أنّ أوبيانج لديه عرضين من الدورى الإيطالى، حيث يريد فريقى بولونيا وساسولو ضمه. Advertisements يُذكر أنّ الننى شارك فى 17 مباراة فقط كبديل مع أرسنال الإنجليزى خلال الموسم الماضى تحت قيادة الإسبانى أوناى إيميرى. ويفتتح أرسنال مشواره فى الدورى الإنجليزى بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس القادم بملعب "سانت جيمس بارك"، بينما يلعب مع بيرنلى فى الجولة الثانية بملعب "الإمارات"، يوم 17 من الشهر ذاته، قبل أن يصطدم بليفربول المحترف ضمن صفوفه مواطنه محمد صلاح يوم 24 أغسطس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

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