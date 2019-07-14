شكرا لقرائتكم مواعيد اختبارات الناشئين بالنادي الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم ،الأحد، إختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، للموسم الكروي الجديد ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، على ملاعب النادي بمدينة نصر حسب تأكيدات فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالاهلي.

وتبدأ الاختبارات فى الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأنه قد تم تحديد الأيام الخاصة بكل مرحلة سنية على النحو التالي:

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أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الجاري مواليد 2006-2007 على ان تكون ايام الاربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الجاري مواليد 2008-2009-2010 .

وايام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2003-2004-2005 على ان يكون يوما الاربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.

وتتم عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة.