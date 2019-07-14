موعد مشاهدة مباراة تونس والسنغال اليوم في مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والقنوات المفتوحة...

إليكم موعد وتوقيت مباراة تونس والسنغال القادمة في مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2019 وذلك بعد أن تجاوز المنتخبين دور الربع النهائي، وموعد مباراة تونس والسنغال القادمة ستجمع نسور قرطاج بالمنتخب السنغالي على أرضية ستاذ الدفاع الجوي، في اللقاء الذي يبحث من خلاله كل منتخب على تحقيق الفوز ليكون بذلك أول المنتخبات المتأهلة إلى موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل موعد مباراة المنتخب التونسي القادمة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة تونس والسنغال القادمة

موعد مباراة تونس القادمة، يدخلها منتخب السنغال بعد تجاوز الربع النهائي على حساب منتخب بنين، بعد الفوز عليه بنتيجة هدف دون رد، وفي المقابل منتخب محاربي الصحراء قبل موعد مباراة تونس والسنغال القادمة، تمكن من التغلب على مفاجئة البطولة الإفريقية منتخب مدغشقر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ميعاد ماتش تونس والسنغال

جاء في موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، أنه موعد مباراة تونس والسنغال القادمة سيكون يوم الخميس الموافق ل 14 يوليو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة مباراة تونس والسنغال، في تمام الأوقات التالية بالأسفل.

16.00 بتوقيت لندن وغرينتش العالمي.

17.00 بتوقيت تونس المحلي وهو نفس توقيت الجزائر والمغرب.

18.00 بتوقيت مصر والسودان.

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19.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

20.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والسنغال مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب التونسي والسنغال القادمة ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، كما ستعرض المباراة كذلك على قناة بي إن سبورت أش ي ماكس 2، ومن المنتظر أن يتواجد في التعليق على تلك المباراة المنتظرة المعلق التونسي عصام الشوالي.

أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والسنغال يوم الخميس، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المفتوحة، التي تقوم ببث مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا.

حكم مباراة تونس والسنغال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، انه سيقود مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي في أول مباريات نصف نهائي كاس أمم إفريقيا 2019 بمصر، الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما ويسا، البالغ من العمر 39 سنة، وبدأ التحكيم الدولي في سنة 2009.

فيديو المؤتمر الصحفي لمباراة تونس والسنغال

إليكم ملخص المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي الذي تحدث من خلالها مدرب منتخب تونس ولاعب نسور قرطاج الخنيسي ياسين، قبل المواجهة التي ستجرى الأحد في مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والذي رفض من خلاله لاعب المنتخب التونسي ياسين الخنيسي التحدث باللغة الفرنسية.

تجدون من هنا:موعد وتوقيت مباراة الجزائر ونيجيريا القادم في دور النصف النهائي.