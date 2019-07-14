ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر نيجيريا نصف النهائي .. استقبال تردد الجزائرية...

تنقل القنوات المفتوحة مباراة الجزائر ونجيريا اليوم في أمم أفريقيا مباشرة اليوم الأحد 14 يوليو، ويبدأ توقيت مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم الساعة 21:00 مساءاً بتوقيت القاهرة، ويتوقع الكثيرون نهاية نتيجة المباراة بفوز وتأهل منتخب محاربي الصحراء في بعد الأداء الجيد لها في مباراتها الأخيرة أمام كوت ديفوار.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا

قناة مفتوحة تنقل مباراة الجزائر ونيجيريا على النايل سات مجاناً اليوم، وهي القناة الجزائرية الأرضية programme national وهي قناة تابعة للتلفزيون الجزائري الحكومي، ويمكن من خلال البث الأرضي للقتاة مشاهدة مباراة الجزائر اليوم، وكذلك البث الفضائي بعد فك تشفير البيس التي تبث به القناة على تردد 11680 أفقي على النايل سات.

وتنقل قناة تايم سبورت على البث الأرضي داخل مصر مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم في الساعة التاسعة مساءاً لجميع المصريين في الداخل، وهي مباراة تجمع بين أحد أقوى المنتخبات المرشحة لنيل اللقب المنتخب الجزائري ونظيره نسور نيجيريا على ملعب القاهرة ، وهي المباراة السادسة للمنتخب الجزائري بعد تحقيق خمس انتصارات في المجموعة أخرها على حساب كوت ديفوار. .