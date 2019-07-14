شوبير : كهربا معروض للبيع لأعلى سعر

رضا علي أكد الكابتن احمد شوبير ان نادي الزمالك عرض اللاعب محمود كهربا للبيع لاعلي عرض يأتي للفريق . وكتب " شوبير " تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : " محمود كهربا معروض للبيع لأعلى عرض من أي فريق .

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