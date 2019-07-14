شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف ماذا قال طارق حامد بعد وصفه برئيس الزمالك وسط اللاعبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض برئيس النادى وسط اللاعبين مؤكدا أنه لن يفرط فى خدماته بأى صورة إلا لو كان له رأى أخر.

ورد طارق حامد لـ"سوبر كورة" حول تصريحات رئيس الزمالك قائلا: "ما قيل يضاعف المسئولية فأنا أحد كباتن الفريق وهذا يضاعف مسئوليتى".

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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