شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الترام السكندرى وديا اليوم استعدادا للدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق المصرى فى الخامسة مساء اليوم الأحد مباراته الودية الثانية بمعسكر الإسكندرية أمام الترام السكندرى - أحد أندية الدرجة الثانية بمحافظة الإسكندرية - على ملعب الفندق الذى يقيم به المصرى حالياً ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروى الجديد 2019 -2020.

ولعب المصرى مباراته الودية الأولى أمام الرجاء وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما سيختتم المصرى مبارياته الودية فى معسكره الممتد حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى بمباراة تجمعه بنظيره فريق نادى مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز وذلك يوم فى الخامسة مساء السبت الموافق العشرين من الشهر الجارى أيضاً.