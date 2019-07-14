شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اختبارات الناشئين فى الأهلى تنطلق بفرع مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأحد، اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى، للموسم الكروى الجديد ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، على ملاعب النادى بمدينة نصر حسب تأكيدات فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلي.

وتبدأ الاختبارات فى الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأنه قد تم تحديد الأيام الخاصة بكل مرحلة سنية على النحو التالي:

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أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة؛ 14-15-16 يوليو الحالى مواليد 2006-2007 على أن تكون أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 17-18-20 يوليو الحالى مواليد 2008-2009-2010 .



وأيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 21-22-23 يوليو الحالى موعدًا لمواليد 2003-2004-2005، على أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافقان 24-25 يوليو الحالى موعدًا لمواليد 2002.

وتتم عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة.