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مصر المقاصة يستأنف تدريباته بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم، الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة إلى التدريبات، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق الفيومى لمدة 48 ساعة.

وكان الجهاز الفنى لمصر المقاصة منح لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد انطلاق فترة الإعداد الأولى مطلع الأسبوع الماضى.

وكشف وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن الفريق يستأنف فترة الإعداد بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، والتى تستمر لنهاية الشهر الجارى قبل الدخول بعدها فى معسكر مغلق بالإسكندرية، يتخلله مباريات ودية متدرجة المستوى.

وأوضح وليد هويدى أن الأوغندى خالد أوتشو سينتظم فى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل، بمجرد عودته من الإجازة التى حصل عليها فى بلاده عقب مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية 2019، وذلك لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به.

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