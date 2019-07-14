شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كدمة لعمار.. مران للثلاثى فى الجيم وفقرة للتدريب على الكرات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد، لاعبو الأهلى، تدريبات بدنية فى الجيم على هامش المران المسائى للفريق بمعسكر الإعداد الخارجى بإسبانيا.

وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة فى التدريبات الجماعية، وكان الأهلى قد خاض مرانه على فترتين اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق أوكام الإسبانى يوم الاثنين المقبل فى الودية الأخيرة بمعسكر إسبانيا.

فيما تعرض عمار حمدى لاعب الفريق لكدمة خفيفة خلال مشاركته فى المران المسائى، وتعرض عمار للإصابة خلال كرة مشتركة مع محمد هانى، وقام الجهاز الطبى بفحص ثم عاد لاستكمال المران بصورة طبيعية.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على تخصيص فقرة لتنفيذ الضربات الثابتة من زوايا ومسافات مختلفة خلال المران المسائى اليوم السبت، وتولى سامى قمصان المدرب المساعد الإشراف على الفقرة التى شارك بها حسين الشحات، وصلاح محسن وناصر ماهر، ويخوض الفريق معسكر إعداد خارجى استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك فى المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.