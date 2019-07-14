تصريحات السبت| رسالة أجيري الأخيرة قبل رحيله عن مصر.. وأول تعليق من رئيس الزمالك على سفر كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 13 يوليو 2019.

نيمار يؤكد تعافيه تماما من الإصابة

أكد البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم اليمنى وبات جاهزا للعب في أي وقت.

مصدر في الزمالك لمصراوي: رحيل أحداد من أجل ضم بن شرقي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن استقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، على رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير: طارق حامد إلى اتحاد جدة معارًا مقابل 70 مليون جنيه

"طارق حامد اتحاديًا بـ4 ملايين دولار"، هكذا أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية اقتراب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك على سبيل الإعارة بالموسم المقبل.

مصدر في الزمالك لمصراوي: كاسونجو يطالب بحسم موقفه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، بمطالبة الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك، إدارة القلعة البيضاء لحسم موقفه بشأن عودته لصفوف الفريق فى الموسم الجديد أو الرحيل لفريق اخر.

رئيس الاتحاد السنغالي يطالب مانى بالرحيل عن ليفربول.. ويصف صلاح بالمدهش

طالب ساي سيك رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ساديو مانى قائد أسود التيرانجا بالرحيل هذا الصيف عن ليفربول والانضمام إلى ريال مدريد، كما وصفه مع محمد صلاح وربيرتو فيرمينو بالثلاثي المدهش.

أول تعليق من رئيس الزمالك على سفر كهربا لتركيا

علق رئيس نادي الزمالك، على سفر لاعب فريق كرة القدم بالنادي محمود عبدالمنعم "كهربا"، خلال تقديمه لصفقات فريق اليد للموسم المقبل 2019/2020.

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قبل مواجهة نيجيريا.. مدرب الجزائر يعدد مزايا بونجاح

تحدث جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن مزايا مهاجمه بغداد بو نجاح، إلى جانب موقف يوسف عطال من مباراة نيجيريا والسلوك الذي صدر عن رامي بن سبعيني ضد لاعبي كوت ديفوار.

مدرب تونس: السنغال تعتمد على "الفردية".. أعلم عنهم كل شئ

أكد آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة مباراة السنغال، لافتًا إلى أنه يعلم عنهم كل شئ.

أول رد من الإسماعيلي على طلب عواد بصورة رسمية الرحيل

قال سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، إن محمد عواد حارس مرمى فريقه يريد الوقيعة بين الجهاز الفني وجماهير النادي.

عمرو السولية: لم أشك في قدرة الأهلي على صدارة الدوري.. وسنحارب لحسم اللقب

قال عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي إن الفريق يسير بخطوات ثابتة لتحقيق هدفه الأساسي بالفوز ببطولة الدوري، وهناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع في معسكر الإعداد بإسبانيا وهي أحد أهم العوامل التي تقربنا من الفوز باللقب.

الخليج 365 يكشف.. رسالة أجيري الأخيرة قبل رحيله عن مصر

غادر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، البلاد بعدما ساهم في ظهور مخيب للآمال للمنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2019.

مدرب نيجيريا: الجزائر منتخب متوازن.. نحتاج لأن نكون أكثر كفاءة

أكد جيرنوت روهر مدرب منتخب نيجيريا أن الجزائر فريق قوي ومتوازن، لافتًا إلى أن لاعبيه بحاجة لأن يكونوا أكثر كفاءة على المرمى، كما تطرق لحديث عن دعم الجماهير المصرية للفريق أمام جنوب أفريقيا في ربع النهائي.

أحمد مرتضى للاعب الزمالك: رحيلك مشروط حتى موسم 2022

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة لأحد لاعبي الزمالك "دون ذكر اسمه"، وأكد له بأنه حتى موسم 2022 لا يستطيع الرحيل إلا بموافقة إدارة الزمالك.