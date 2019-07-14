ليفربول يعرض على برشلونة استعارة كوتينيو موسمين

كشفت تقارير صحفية عن تقديم نادى ليفربول الإنجليزى، عرضا لبرشلونة الإسبانى من أجل استعادة نجمه البرازيلى السابق فيليب كوتينيو، خلال الصيف الحالى.

بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ليفربول الإنجليزي تقدم بعرض إلى برشلونة، للتعاقد مع البرازيلى كوتينيو لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 88 مليون إسترليني.

أضاف التقرير الإيطالي أن النجم البرازيلى يرحب بالعودة من جديد إلى الريدز، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، ولكن إدارة البارسا لم يغريها عرض النادى الإنجليزي.

وفشل كوتينيو فى الظهور بالمستوى المنتظر منه خلال موسم ونصف، قضاه مع برشلونة، وأصبح مستقبله غامضا مع الفريق، خاصة مع وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، وقرب عودة مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان.

وكان كوتينيو قد انضم لصفوف برشلونة فى يناير عام 2018 من ليفربول، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 145 مليون يورو، كأغلى صفقة فى تاريخ العملاق الكتالونى.