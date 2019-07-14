شكرا لقرائتكم المقاصة يعود للتدريبات بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى التدريبات وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق الفيومي لمدة 48 ساعة .

كان الجهاز الفنى لمصر المقاصة قد منح لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد انطلاق فترة الإعداد الأولى مطلع الأسبوع الماضى.

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وكشف وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن الفريق يستأنف فترة الإعداد بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، والتى تستمر لنهاية الشهر الجارى قبل الدخول بعدها فى معسكر مغلق بالإسكندرية، يتخلله مباريات ودية متدرجة المستوى.

وأوضح وليد هويدى أن الأوغندى خالد أوتشو سينتظم فى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل، بمجرد عودته من الإجازة التى حصل عليها فى بلاده عقب مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية 2019 وذلك لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية الخاصة به.