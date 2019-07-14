رئيس الزمالك يعلن إتمام 5 صفقات سوبر واقتراب عواد

كتب- محمد همام:

أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية".

وتابع :"أعتقد أن عواد في الزمالك بنسبة تتراوح ما بين 80 أو 85%، وإذا احتاج الإسماعيلي أي لاعب سنوافق".

كان محمد عواد أعلن عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارته مع الوحدة السعودي...