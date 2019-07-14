شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة تحت 20 سنة أمام الصين فى بطولة العالم بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه، مساء اليوم الأحد، منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره الصينى فى ختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى المكسيك.

ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكرا مغلقا فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا.

وتضم قائمة اللاعبات كلاً من: نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم.