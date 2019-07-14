شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز، بعيد ميلاده الـ 34 مع المعلق الرياضى حازم الكاديكى، فى الساحل الشمالى.













بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

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ومع الأهلي تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس االسوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 45 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.