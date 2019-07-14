شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن فلاتة اتحادياً لـ3 مواسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع اللاعب عبدالمحسن فلاتة لمدة 3 مواسم قادما من نادي القادسية.

ووقع الرئيس التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت مع اللاعب بحضور مدير الاحتراف في النادي محمد العماري.

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وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.

ونشر النادي مقطع فيديو وصوراً على حسابه في «تويتر» في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) يعلن فيه التوقيع مع اللاعب عبدالمحسن فلاتة.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس الأول (الجمعة) خبراً يفيد باتفاق إدارة نادي الاتحاد برئاسة الحائلي مع نظيرتها في نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل على انتقال المدافع عبدالمحسن فلاتة لصفوف «العميد».