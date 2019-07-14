باجندوح ينضم لفارازدين الكرواتي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ‏أعلن نادي فارازدين الكرواتي، الصاعد حديثاً للدوري الكرواتي الممتاز عبر حسابه الرسمي، تعاقده مع لاعب المحور السعودي جمال باجندوح قادما من نادي الاتحاد، إذ كانت الإدارة الاتحادية أعلنت في شهر يونيو الماضي عدم رغبتها التجديد مع اللاعب، وحاليا سيخوض باجندوح تجربة احترافية أخرى مع فريق فارازدين الكرواتي. من جانبه، أبدى اللاعب جمال باجندوح سعادته بالانضمام لنادي فارازدين الكرواتي، وتحقيق النجاح في تجربته الاحترافية الجديدة.

‏أعلن نادي فارازدين الكرواتي، الصاعد حديثاً للدوري الكرواتي الممتاز عبر حسابه الرسمي، تعاقده مع لاعب المحور السعودي جمال باجندوح قادما من نادي الاتحاد، إذ كانت الإدارة الاتحادية أعلنت في شهر يونيو الماضي عدم رغبتها التجديد مع اللاعب، وحاليا سيخوض باجندوح تجربة احترافية أخرى مع فريق فارازدين الكرواتي. من جانبه، أبدى اللاعب جمال باجندوح سعادته بالانضمام لنادي فارازدين الكرواتي، وتحقيق النجاح في تجربته الاحترافية الجديدة.

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