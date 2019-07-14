شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع مع ساريتش.. وبرانكو يحدد قائمة الآسيوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش (28 عاماً)، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف سوون سامسونج الكوري الجنوبي بقيمة قُدرت بحوالى 3 ملايين دولار (مليون ونص للنادي الكوري ومليون ونص للاعب)، وبذلك تكون إدارة النادي الأهلي الحالية قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء ملف الأجانب الذي لم يتبق فيه سوى لاعب واحد في خانة قلب الدفاع إلى جانب مصير دياز المجهول.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب البوسني إلى معسكر الفريق بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل بعد أن ينهي لقاءه الأخير مع فريقه الكوري ظهر اليوم (الأحد) والالتحاق بعدها ببعثة الفريق في النمسا .
من جهة أخرى علمت مصادر "الخليج 365" أن مدرب الفريق الكرواتي برانكو وقع اختياره مبدئياً بالنسبة للرباعي الأجنبي الآسيوي على عمر السومة وجانيني ودي سوزا والمفاضلة بين الصربي دانييل والبوسني ساريتش، إذ سيحدد خلال الأيام القادمة الاسم الرابع قبل الرفع بالقائمة النهائية للاتحاد الآسيوي .
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