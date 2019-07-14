شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجم «وجع في رأس» الحائلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تسعى الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي للتعاقد مع مهاجم محلي، بعد تعثر صفقة اللاعب عبدالفتاح آدم الذي وقع لنادي النصر فجر أمس (السبت)، رغم تقديم نادي الاتحاد عرضاً مغرياً لنادي التعاون، كما نشرت "الخليج 365" تفاصيله أمس (السبت) بعد الاتفاق الذي تم بين الناديين نهاية الأسبوع الماضي، إذ تسعى إدارة العميد لتعويض صفقة عبدالفتاح آدم بجلب مهاجم بارز لكتيبة النمور.

من جانب آخر، وافق مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي على إعارة اللاعب غاري رودريغيز إلى نادي فنر بخشة التركي، كما أصدرت الإدارة الاتحادية قراراً بتعيين الكابتن حمزة إدريس مشرفاً على الفئات السنية لكرة القدم، وتمنى مجلس الإدارة أن تسهم خبرات إدريس في تحقيق النتائج الإيجابية التي تتطلع لها جماهير العميد في المرحلة القادمة.

من جهة ثانية، يستهل الفريق الاتحادي الأول مبارياته الودية بمواجهة فريق بولتون الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم، على ملعب نادي بولتون، وسيمنح المدرب سييرا الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء الودي الأول على هامش المعسكر الإعدادي الحالي.