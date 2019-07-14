شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتخم مرمى «لينز» بـ 11 هدفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تقرر عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» إلى معسكر الفريق الهلالي اليوم (الأحد)، بعد أن أجرى كشفاً طبياً على موضع إصابته، والذي أكدت الفحوصات بأن اللاعب سليم من الإصابة، ومن المرجح أن تعلن الإدارة الهلالية التوقيع مع عموري من عدمه خلال اليومين القادمين. ميدانياً حقق الفريق الهلالي انتصاراً كبيراً في مباراته الودية الثانية له في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالنمسا أمام فريق رابيد لينز النمساوي، بـ11 هدفا نظيفا، تناوب على تسجيلها كارلوس إدواردو «هاتريك»، وهدفين لسوريانو، أحمد أشرف، هتان باهبري، والبرتو بوتيا، خالد آل جبيع هدف، وأكد المدرب الهلالي على أن نتيجة المباراتين الكبيرة التي لعبها الفريق ليست مهمة والأهم هو معالجة الأخطاء والتجانس بين اللاعبين.

تقرر عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» إلى معسكر الفريق الهلالي اليوم (الأحد)، بعد أن أجرى كشفاً طبياً على موضع إصابته، والذي أكدت الفحوصات بأن اللاعب سليم من الإصابة، ومن المرجح أن تعلن الإدارة الهلالية التوقيع مع عموري من عدمه خلال اليومين القادمين. ميدانياً حقق الفريق الهلالي انتصاراً كبيراً في مباراته الودية الثانية له في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالنمسا أمام فريق رابيد لينز النمساوي، بـ11 هدفا نظيفا، تناوب على تسجيلها كارلوس إدواردو «هاتريك»، وهدفين لسوريانو، أحمد أشرف، هتان باهبري، والبرتو بوتيا، خالد آل جبيع هدف، وأكد المدرب الهلالي على أن نتيجة المباراتين الكبيرة التي لعبها الفريق ليست مهمة والأهم هو معالجة الأخطاء والتجانس بين اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتخم مرمى «لينز» بـ 11 هدفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.