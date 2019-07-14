شكرا لقرائتكم خبر عن الحلافي: سنلبي طلبات المدرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) بارك العضو الذهبي في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي لصفوان السويكت رئاسة النادي، مطالباً الجماهير النصراوية بالوقوف مع الإدارة الحالية ودعمهم والصبر عليهم، مؤكداً أنهم كأعضاء شرف سيكونون مع الإدارة وداعمين لها معنوياً ومالياً، وأكد في نهاية حديثه أن هناك مكتسبات للنادي يرغب مدرب الفريق فيتوريا في تحقيقها، كاللاعبين الأجانب والمحليين، وأنه على علم برغبات المدرب والتي أطلعه عليها الرئيس السابق سعود آل سويلم وسيعملون على تحقيقها مع الإدارة الحالية.

بارك العضو الذهبي في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي لصفوان السويكت رئاسة النادي، مطالباً الجماهير النصراوية بالوقوف مع الإدارة الحالية ودعمهم والصبر عليهم، مؤكداً أنهم كأعضاء شرف سيكونون مع الإدارة وداعمين لها معنوياً ومالياً، وأكد في نهاية حديثه أن هناك مكتسبات للنادي يرغب مدرب الفريق فيتوريا في تحقيقها، كاللاعبين الأجانب والمحليين، وأنه على علم برغبات المدرب والتي أطلعه عليها الرئيس السابق سعود آل سويلم وسيعملون على تحقيقها مع الإدارة الحالية.

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