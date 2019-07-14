شكرا لقرائتكم خبر عن السويكت: ابشروا بالخير يا جمهور العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) قدم رئيس نادي النصر صفوان السويكت، الشكر لكل الأعضاء الذهبيين والعاديين على انتخابه وفوزه بكرسي الرئاسة، مؤكداً أن هذا سيعطيه دافعا كبيرا له ولأعضاء مجلس إدارته بالعمل المستمر لتحقيق آمال كل محب للكيان، وأنهم سيواصلون العمل التي عملت عليه الإدارة السابقة وأن السيل لن يتوقف، كاشفاً بأن أهم ما لديهم هو الحفاظ على مكتسبات النادي وخاصةً اللاعبين المحترفين ولن يتغيّر أي شيء إلا بموافقة الجهاز الفني وما يراه مناسبا لمسيرة الفريق، ووجه رسالة لجمهور النصر، وقال: «ابشروا بالخير يا جمهور العالمي وأتمنى منكم فقط الصبر الذي يحقق مرادنا ومرادكم، وأسأل الله التوفيق».

قدم رئيس نادي النصر صفوان السويكت، الشكر لكل الأعضاء الذهبيين والعاديين على انتخابه وفوزه بكرسي الرئاسة، مؤكداً أن هذا سيعطيه دافعا كبيرا له ولأعضاء مجلس إدارته بالعمل المستمر لتحقيق آمال كل محب للكيان، وأنهم سيواصلون العمل التي عملت عليه الإدارة السابقة وأن السيل لن يتوقف، كاشفاً بأن أهم ما لديهم هو الحفاظ على مكتسبات النادي وخاصةً اللاعبين المحترفين ولن يتغيّر أي شيء إلا بموافقة الجهاز الفني وما يراه مناسبا لمسيرة الفريق، ووجه رسالة لجمهور النصر، وقال: «ابشروا بالخير يا جمهور العالمي وأتمنى منكم فقط الصبر الذي يحقق مرادنا ومرادكم، وأسأل الله التوفيق».

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