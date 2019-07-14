شكرا لقرائتكم خبر عن خربين يشعل الأوضاع في الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أحدث طلب المهاجم الهلالي السوري عمر خربين من إدارة ناديه بالسماح له بمغادرة الفريق الكروي الأول، استغراباً كبيراً لدى جماهير الزعيم التي تعرف مدى حب اللاعب وعشقه الكبير لنادي الهلال، وتحقيق أمنيته بالانتقال لصفوف الفريق الهلالي قبل موسمين عندما كان يلعب بنادي الظفرة الإماراتي، وبعد الأخبار المتداولة بطلب خربين السماح له بالانتقال من الهلال، الأمر الذي لم يرض الجماهير التي أنشأت هاشتاقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» اختارت له اسم (#عمر_خربين_لا_يروح) لثقتها في إمكانات اللاعب الذي يعد مكسبا لأي فريق، عطفاً على ما قدمه مع الأزرق، حيث لعب منذ قدومه للهلال 43 مباراة وساهم بـ 38 هدفاً وسجل 29 هدفاً وصنع 9 أهداف وسجل 4 مرات (هاتريك)، وحقق مع الهلال الدوري مرتين متتاليتين، وكأس الملك، وحصل على هداف وأفضل لاعب بآسيا لعام 2017.

‏هذا وطالبت الجماهير إدارة النادي بتوضيح الأسباب التي جعلت خربين يطلب الانتقال، لتكون على دراية تامة حتى لا يكثر التأويل حول هذا الموضوع، والذي قد يحدث فجوة بين الجماهير وإدارة النادي، في وقت تسلم خربين تأشيرة دخوله إلى الأراضي النمساوية، وإدارة الهلال الحالية لا تمانع بأن يشارك في تدريبات الفريق الكروي.

وتمنت الجماهير من إدارة فهد بن نافل إقناع اللاعب بالاستمرار مع الهلال إذا كان الجهاز الفني يفضل بقاءه، لأن الوقت ضيق وقد لا يسعف المهتمين بالشأن الهلالي جلب لاعب يكون على درجة عالية من الناحية الفنية.

من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل عن أولى صفقاتها الأجنبية للموسم الجديد، بتعاقدها مع المدافع الكوري الدولي جانغ هيون سو لاعب فريق إف سي طوكيو الياباني، لمدة 3 مواسم مع أفضلية التجديد لموسم رابع مقابل 2.5 مليون ويبلغ سو من العمر 27 عاماً، ويجيد الكوري سو اللعب في مركز المحور ويمتاز في بناء الهجمة من الخلف، ودقة التمريرات القصيرة والطويلة، وبتوقيع اللاعب سو يتأكد مغادرة المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك نادي الهلال على الرغم من بقاء عام واحد من عقده مع الزعيم.