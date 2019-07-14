مصير «الصيعري» بيد الاتفاق

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جدة - خالد شويل - عادل الماس(جدة) ينتظر المهاجم الدولي ولاعب نادي الاتفاق محمد الصيعري حسم مصيره من قبل الرئيس خالد الدبل، الذي يتولى ملف الصيعري بحسب ما أكدته لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من نادي الاتفاق، إذ تسعى أندية الشباب والفيصلي والوحدة، التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتترقب تلك الأندية الرد النهائي من قبل الرئيس الاتفاقي خالد الدبل من أجل إتمام صفقة انتقال الصيعري خلال الأسبوع الجاري، خاصة أن اللاعب تم استبعاده من معسكر الفريق الاتفاقي الذي سيبدأ غدا في سلوفينيا ويستمر حتى مطلع شهر أغسطس القادم، إذ سيواصل الصيعري تدريباته في نادي الاتفاق لحين حسم مستقبله الاحترافي إما ببيع عقده لأحد الأندية أوالحصول على خدماته على سبيل الإعارة، حيث تبقى على عقد اللاعب مع نادي الاتفاق عامان.

ينتظر المهاجم الدولي ولاعب نادي الاتفاق محمد الصيعري حسم مصيره من قبل الرئيس خالد الدبل، الذي يتولى ملف الصيعري بحسب ما أكدته لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من نادي الاتفاق، إذ تسعى أندية الشباب والفيصلي والوحدة، التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتترقب تلك الأندية الرد النهائي من قبل الرئيس الاتفاقي خالد الدبل من أجل إتمام صفقة انتقال الصيعري خلال الأسبوع الجاري، خاصة أن اللاعب تم استبعاده من معسكر الفريق الاتفاقي الذي سيبدأ غدا في سلوفينيا ويستمر حتى مطلع شهر أغسطس القادم، إذ سيواصل الصيعري تدريباته في نادي الاتفاق لحين حسم مستقبله الاحترافي إما ببيع عقده لأحد الأندية أوالحصول على خدماته على سبيل الإعارة، حيث تبقى على عقد اللاعب مع نادي الاتفاق عامان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.