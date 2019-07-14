شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وتونس .. عينان على نهائي أفريقيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)يحمل منتخبا الجزائر وتونس آمال العرب في البطولة الأفريقية وهما يلتقيان نيجيريا والسنغال مساء اليوم في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية.
وستكون المباراة بين المنتخبين التونسي والسنغالي، بمثابة «البحث عن الحقيقة»، إذ تمثل المواجهة بينهما اليوم أقوى اختبار لقوة كل منهما والمقياس الحقيقي لقدرتهما على المنافسة.
ويتطلع المنتخبان إلى خطوة جديدة على طريق البحث عن اللقب في هذه النسخة، إذ يضع الفوز صاحبه على بعد خطوة واحدة من اعتلاء العرش الأفريقي.
وفي المباراة الأخرى يلتقي المنتخبان الجزائري والنيجيري اللذان يعدان من أبرز المرشحين، للمنافسة على لقب (كان 2019).
وخاض كل من الفريقين البطولة الحالية، بعدما عانى من مشكلات عدة وتراجع في المستوى، على مدار السنوات الماضية.
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