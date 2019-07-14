شكرا لقرائتكم خبر عن باصريح مدرباً للمنتخب السعودي للشباب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس(جدة)من المنتظر أن يصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم في غضون الأيام القادمة قراراً بتعيين المدرب الوطني الكابتن بندر باصريح مدرباً للمنتخب السعودي للشباب خلفاً للمدرب الوطني الكابتن خالد العطوي الذي انتهت علاقته بالأخضر الشاب بعد كأس العالم الماضية، وسبق لباصريح تولي تدريب أندية الاتحاد والقادسية وجدة.
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