شكرا لقرائتكم خبر عن «النهضة» يبدأ استعداداته للموسم الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة على ملعب الأمير فهد بن سلمان؛ استعداداً لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وذلك تحت إشراف المدرب التونسي عفوان الغربي، وقبل بداية التدريبات عقد المدرب اجتماعاً مع اللاعبين حثهم من خلاله على مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة.

وشهدت التدريبات حضور رئيس نادي النهضة المهندس لطفي الدوسري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى عدد من جماهير نادي النهضة، إذ أقامت الإدارة حفلةً مبسطةً بمناسبة انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وستستمر تدريبات الفريق النهضاوي 11 يوماً، وذلك قبل معسكر الفريق الذي سيقام في تونس.