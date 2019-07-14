شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر الدمام يجهز مبارزة الأخضر لـ«ليون بول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، وسيستمر المعسكر 14 يوماً بمشاركة 24 لاعباً في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسيبر والفويل)، وذلك استعداداً لبطولة «ليون بول» المفتوحة التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن. وتقام التدريبات على فترتين «صباحية ومسائية» لمدة 6 ساعات تحت إشراف المدربين جيلا ومحمد فؤاد ومحمد بن عزيزة، وتشمل التدريبات رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق التكتيكات، إضافة إلى حصص تدريبية خاصة لكل لاعب.



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