شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتخم مرمى «لينز» بـ11 هدفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تقرر عودة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» إلى معسكر الفريق الهلالي اليوم (الأحد)، بعد أن أجرى كشفاً طبياً على موضع إصابته، وأكدت الفحوصات أن اللاعب سليم من الإصابة، ومن المرجح أن تعلن الإدارة الهلالية التوقيع مع عموري من عدمه خلال اليومين القادمين.

ميدانياً، حقق الفريق الهلالي انتصاراً كبيراً في مباراته الودية الثانية له في معسكره الإعدادي المقام حالياً بالنمسا أمام فريق رابيد لينز النمساوي، بـ11 هدفا نظيفا، تناوب على تسجيلها كارلوس إدواردو «هاتريك»، وهدفان لسوريانو، أحمد أشرف، هتان باهبري، والبرتو بوتيا، خالد آل جبيع هدف، وأكد المدرب الهلالي على أن نتيجة المباراتين الكبيرة التي لعبها الفريق ليست مهمة والأهم هو معالجة الأخطاء والتجانس بين اللاعبين.