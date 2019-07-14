شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم «يطير» مع «فلاي إن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل أن توقيع خامس العقود الاستثمارية مع شركة «فلاي إن»، يأتي من حرص إدارته على تحقيق التميز وتعزيز قيمة الهلال كوجهة استثمارية جاذبة، متمنيا أن تعود الشراكة مع «فلاي إن» بالنفع على الطرفين.

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جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «فلاي إن» لتكون بموجبها شريك السفر والسياحة الرسمي والحصري للهلال، إذ وقع رئيس النادي عقد الشراكة مساء أمس (السبت) مع الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي إن» فيصل بن عبدالله الحميضي، في قاعة كبار الشخصيات باستاد جامعة الملك سعود في الرياض، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الهلال، إلى جانب الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع، ومدير الاستثمار والتسويق سلطان آل الشيخ، ومدير الإدارة القانونية سلمان الغنام، ونائب رئيس «فلاي إن» محمد بن إبراهيم الأنصاري، ومنسوبي شركة «فلاي إن».

ويمتد عقد الشراكة لمدة 5 مواسم رياضية بدءا من الموسم الرياضي القادم، حيث ستحصل «فلاي إن» على العديد من المزايا والحقوق أبرزها ظهور شعار الشركة في المنطقة العلوية من الكتف اليمنى في قمصان كرة القدم في النادي.

من جانبه، قدّم الرئيس التنفيذي لـ«فلاي إن» فيصل الحميضي، شكره وتقديره لإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل على الجهود المبذولة؛ لإنجاح وتوقيع هذه الاتفاقية، معبرا عن سعادته بتوقيعها، امتدادا للتعاون السابق والمثمر بين الطرفين من خلال الشراكة السابقة، التي حقّقت نتائج إيجابية للطرفين، وقال: «نؤمن أن الاستثمار في المجال الرياضي ذو جدوى اقتصادية كبيرة، كونه أحد أبرز القنوات الاستثمارية الواعدة؛ لما يتمتع به من جماهيرية عالية سواء على المستويين المحلي أو الإقليمي، ومن دعم حكومي كبير وهو ما يحفزنا نحو توسيع استثماراتنا في هذا المجال، واليوم يأتي نادي الهلال كأحد أهم الأندية السعودية الجاذبة؛ لمثل هذا النوع من الاستثمارات، نظير شعبيته الكبيرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي والتي تتناسب مع أهداف ورؤية الشركة».