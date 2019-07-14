شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. السويكت رئيساً للنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

في الجمعية العمومية الرابعة لنادي النصر وخلال 25 يوما، انتخب النصراويون الدكتور صفوان بن سليمان السويكت (قارئ القرآن وإمام المسجد)، رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات تنتهي في موسم 2023، حيث اكتسح السويكت الانتخابات بنسبة 99.8% من الأصوات، بعد حصده 5463 صوتا، مقابل 7 أصوات للمحامي صالح الأطرم، و3 أصوات لرجل الأعمال نصر النصر، خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر التي عقدت مساء أمس (السبت) في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر النادي.

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وصادقت لجنة الانتخابات العامة على نتائجها بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 40 ناخبا.

وتضم قائمة السويكت 5 أسماء، هم: ‏‏المهندس سهيل القاسم، ناصر الجميد، سلمان الحلافي، فهد الطيار وعبدالرحمن ‏الشهري، إذ لعبت القائمة الذهبية دورا «رئيسيا» في تنصيب السويكت على حساب النصر والأطرم، بعد طلبها بتمديد فترة الترشح عقب الفترة الثالثة وحسم الأمور في الجمعية الرابعة لصالح ممثلهم «السويكت»، حيث كانت تنوي اللجنة العامة للانتخابات حسم الأمور بالقوة التصويتية الحاضرة، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية الأولى يوم الخميس الماضي، إذ أعيد عقدها للمرة الثانية أمس، ليكون الحسم فيها بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين.

وتمت عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.