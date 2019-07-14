شكرا لقرائتكم مهرجان أطفال لالتقاط "السيلفى" مع كانو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسابق الأطفال على التقاط الصور "السيلفى" مع كانو نجم منتخب نيجيريا الأسبق وذلك على هامش المباراة الخماسية التى أقيمت بملعب نادي الجزيرة بمشاركة محمد فضل مدير البطولة قبل ساعات من مباراتي نصف النهائي غدا.
وشارك في المباراة مجموعة من اللاعبين من بينهم اليساني ندور نجم منتخب السنغال السابق وحسام حسن لاعب لاعب المصري السابق واحمد عبد الله لاعب الزمابك السابق ومحمد البرتقالي مساعد منسق عام البطولة ورئيس لجنة التذاكر.
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