شكرا لقرائتكم هل يلحق فرجاني ساسي بالزمالك فى مباراة الجونة.. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد ان قاد منتخب بلاه في الوصول الي نصف نهائي امم افريقيا، حيث يلعب المنتخب التونسي مباراة نصف النهائي مع منتخب السنغال في السادسة مساء اليوم الاحد على استاد الدفاع الجوي .

فإن حقق منتخب تونس الفوز سيلعب المباراة النهائية يوم 19، وان فشل في تحقيق التأهل سيلعب في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 من الشهر الجاري .

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ففي حال التأهل للنهائي سيصعب على فرجاني ساسي لعب مباراة الجونة مع الزمالك في بطولة الدوري والمقرر لها يوم 21 في مدينة الغردقة أي قبل مباراة النهائي بيومين، وان فشل في التأهل فسيكون لديه 4 ايام قبل مباراة الزمالك وسيصعب على اللاعب ان يكون في كامل جاهزيته البدينية مع الفريق.