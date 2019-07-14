شكرا لقرائتكم ماذا قال طارق حامد بعد وصفه برئيس الزمالك وسط اللاعبين؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض برئيس النادى وسط اللاعبين مؤكدا إنه لن يفرط فى خدماته بأى صورة إلا لو كان له رأى آخر.

ورد طارق حامد لـ"الخليج 365" حول تصريحات رئيس الزمالك قائلا: "ما قيل يضاعف المسئولية فأنا أحد كباتن الفريق وهذا يضاعف مسئوليتى، هنقاتل كلنا وده دورنا، عندنا 3 مباريات لو حققنا فيهم الفوز هنحسم بطولة الدوري، تركيزي كله في البطولة حاليا، محتاجين حالياً الدعم والمساندة فقط وده دور الجماهير وده اللي المفروض يشغلنا في الوقت الحالي".

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ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.