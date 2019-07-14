شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب شابات الكرة الطائرة يواجه الصين ببطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه، مساء اليوم الأحد، منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره الصينى فى ختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى المكسيك.

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ودخل منتخب سيدات الطائرة معسكر مغلق فى المكسيك استعدادًا لانطلاق المسابقة للدخول فى أجواء البطولة مبكرًا.

وتضم قائمة اللاعبات كلاً من نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر ومايا نجم.