الأحلام التونسية أمام عقبة السنغال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض منتخب تونس دور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه بكأس أفريقيا، وسيكونون أمام فرصة للعودة إلى النهائي.

ووصلت تونس للمرة الأولى في تاريخها إلى النهائي في نسخة 1965 والتي نظمتها على أراضيها، وكان نظام البطولة آنذاك لا يعتمد على أدوار خروج المغلوب، وواجهت حينها في النهائي المنتخب الغاني الذي رفع اللقب.

وفي عام 1978وصل نسور قرطاج لدور نصف النهائي، ووقفت غانا في طريقهم مرة أخرى، إذ فاز منتخب النجوم السوداء في النسخة التي نظمت على أراضيهم. وفي 1996، تجاوزت تونس عقبة دور النصف النهائي بعد تغلبها على زامبيا، ولكن البلد المنظم جنوب إفريقيا تمكن من رفع اللقب أمام نسور قرطاج، وبعدها بأربع سنوات، في النسخة المنظمة بين نيجيريا وغانا، ودعت تونس البطولة في الدور نصف النهائي أمام الكاميرون بقيادة صامويل إيتو.

وفي عام 2004، عادت تونس لتنظيم البطولة الأفريقية، وتجاوزت نسور قرطاج بقيادة المدرب الفرنسي روجيه لومير في نصف النهائي عقبة منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، ورفع زملاء زياد جزيري اللقب أمام المغرب، وهو اللقب الوحيد حتى الآن.