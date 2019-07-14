مجلس العريش يحتفل بثنائية شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل رجل الأعمال طيب يوسف أنوهي في مجلس العريش بحي الفهيدى التاريخي بدبي بالثنائية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي والتي تمثلت في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وجرت الاحتفالية بحضور عدد من شباب المجلس، يذكر أن شباب الأهلي كان قد فاز بأغلى الكؤوس للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

حضر الاحتفال المستشار عيسى الشريف، والعميد محمد أحمد البستكى، ويوسف محمد الشريف، والدكتور سهيل البستكى مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، ورجل الأعمال حسين علي بن علي.

وقال طيب يوسف بعد وصول الكأس: «احتفلنا في مجلس العريش وسط كوكبة من الرياضيين وعدد من رجال الأعمال مع شباب مجلس العريش، وأود أن أشيد بالروح الرياضية التي تسود مجلس العريش، فمنا من يشجع الأندية الأخرى التي فازت ببطولات سابقة، وقمنا بالاحتفال بها من قبل وشاركونا مشكورين فرحة الإنجازات والبطولات التي حققها فريق شباب الأهلي ونحن جميعاً نحب الرياضة ونشجع بروح رياضية وتجمعنا الألفة والمحبة والمودة، وهي عادتنا وتقاليدنا التي تتسم بها دولة الإمارات الحبيبة وتحت لواء القيادة الرشيدة». وأشاد طيب يوسف بإنجازات شباب الأهلي دبي في الموسم الماضي وتمنى للفريق الأحمر والأخضر مزيداً من البطولات في السنوات القادمة، كما تمنى أن يكون الفريق في القمة وعلى منصة التتويج في كل موسم.

وفي ختام الاحتفالية توجه طيب يوسف بالشكر إلى جميع الذين شاركوا في الفرحة وتوجه بالشكر إلى إدارة وجمهور نادي شباب الأهلي دبي.