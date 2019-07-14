شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود فيصل خليل إلى الملاعب عبر بوابة دوري الهواة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ستكون حدثاً مهماً ولافتاً عودة فيصل خليل الدولي الإماراتي السابق ومهاجم الأهلي إلى الملعب مجدداً، وكان أحد الفنيين طرح اسم اللاعب وطلب من إدارة أحد الأندية التفكير في مقترح الاستعانة بالهداف الكبير الذي ابتعد عن الملاعب لسنوات طويلة وبات يكتفي بالمشاركة في المهرجانات والمباريات الودية مع النجوم الدوليين واللاعبين السابقين، وهو يرى أن فيصل خليل مازال قادراً على العطاء ويمكنه تقديم الإضافة لأي فريق خاصة في دوري الأولى، مشيراً إلى أنه يعرف كيف يتمركز ويستطيع التسجيل من الفرص الكثيرة التي تتاح دائماً للمهاجمين سواء أجانب ومواطنين ولا يحسن معظمهم التعامل معها.

قال إن الفريق لن يحتاج لفيصل في كل المباريات ولا في كل الأوقات، إذ يمكن إشراكه كبديل في الشوط الثاني أو في دقائق محدودة، وهو قادر على قلب الطاولة وترجيح كفة الفريق خلالها، مؤكداً أن دوري الأولى يختلف عن دوري الخليج العربي كونه لا يحتاج إلى جاهزية بدنية كبيرة.

وأكد أنه سيكون سعيداً للغاية حال وافق فيصل على العودة ووافقت إدارة النادي المعني على اقتراحه، وقال: «قد يكون طلباً أو اقتراحاً غريباً لكنني واثق من أن فيصل إذا عاد فسيثبت نفسه وسيثبت صحة حديثي، إنه مازال نحيفاً ورشيقاً ومن يشاهده في المباريات الودية يستمتع بأدائه ومواهبه وأهدافه، فأمثال فيصل ستظل موهبتهم متقدمة، أنا أطالب بمنحه الفرصة وتجريبه في المعسكر، وإذا اقتنع به المدرب يتم التعاقد معه وإذا لم يقتنع ليست هناك مشكلة، لا أعلم بالطبع إن كانت فكرة العودة نفسها تروق لفيصل خليل أم لا وهل سيوافق على اختباره وهو لاعب له اسم كبير وتاريخ أم لا؟ عموماً آمل أن يوافق وأن تتاح له الفرصة وليحكم الناس عليه بعد ذلك».

ولد فيصل خليل، يوم 4 ديسمبر 1982، ولعب بمركز المهاجم للنادي الأهلي ومثّل منتخب الإمارات لكرة القدم، وحقق الكثير من الإنجازات مع ناديه وحقق مع منتخبه كأس الخليج (18)، وآخر إنجازاته الشخصية كانت تتويجه هدافاً للدوري موسم 2008-2009، وكان الشعب آخر نادٍ لعب له فيصل خليل، في النصف الثاني من موسم 2012-2013، على سبيل الإعارة من الأهلي، ومنذ ذلك الوقت اختفى اللاعب صاحب التاريخ الكبير مع الأهلي والمنتخب عن الساحة الكروية.

من جهة أخرى، تعاقد نادي دبا الحصن مع المدافع المخضرم محمود حسن لاعب نادي النصر والإمارات والنصر السابق كما تعاقد مع علي درويش لاعب شباب الأهلي وحتا السابق وأضاف لقائمته كذلك اللاعب عبدالله عبدالرازق، وكان الحصن قام بقيد الوحداني لاعب مسافي، فيما اتفق مع الثنائي الأجنبي رودريجو واديلسون، وينتظر أن يتعاقد مع المدافع عبدالله الصرومي والمهاجم محمد سعيد لاعبي فريق الإمارات، وقدم دبا الحصن طلباً لاستعارة اللاعبين من الصقور وحصل على موافقة مبدئية في انتظار اكتمال بعض التفاصيل، وجدد دبا الحصن لحارسه عبدالله المرزوقي وينتظر أن يجدد لمجموعة أخرى في الأيام المقبلة.

وتعمل إدارة نادي الحصن الجديدة على بناء فريق قوي يستطيع المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي وهي تتحرك في كل الاتجاهات لوضع الفرقة الخضراء في المقدمة، وكانت قد قررت إقامة معسكر الفريق بصربيا وسيغادر عارف شلنك مساعد المدرب اليوم لمعاينة المعسكر.

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وعلى صعيد نادي الإمارات، فقد أكمل النادي الاتفاق مع مهاجم إفريقي، كما وافق على إعارة لاعبيه الصرومي ومحمد سعيد للحصن، وحددت إدارة النادي وجهة المعسكر حيث تقرر أن يكون ببولندا.

وفي دوائر نادي الحمرية سينطلق الإعداد اعتباراً من الثاني والعشرين، حيث يخضع اللاعبون للفحص الطبي ثم تبدأ التدريبات الداخلية يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتستمر التحضيرات المحلية حتى السابع عشر من أغسطس المقبل قبل أن يغادر الفريق إلى معسكره بمقدونيا يوم الثامن عشر من الشهر نفسه، وستكون العودة يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وقال ماجد المهيري قائد فريق الحمرية، إن الإدارة وفقت في التعاقد مع مدرب جيد وصاحب خبرة ومع لاعبين مميزين، لافتاً إلى الإمكانات التي يملكها الثنائي لوان وجلمار، وقال إنهما ساعدا حتا على الصعود وكانا عنصرين مهمين في فرقة الإعصار، واعتبر أن التعاقد معهما معاً فيه بُعد نظر ومتابعة جيدة من المسؤولين في نادي الحمرية، لأنهما متفاهمان.

وأضاف: «علي ربيع لاعب لا يختلف عليه اثنان، والتعاقد معه جاء بطلب من المدرب وهو أصلاً كان ضمن الترشيحات لأنه قدم موسماً رائعاً مع العروبة وهو قائد وعنصر مهم وفريق الحمرية يحتاج إلى لاعب بمواصفاته بعد اعتزال خيري خلفان».

وأثنى على المعيني وقال إنه مدافع جيد ويمثل إضافة كبيرة، كما أشاد بالحارس راشد أحمد وبالعُماني سعيد وبعبدالله نني والحارس سعيد صادق وكل المجموعة التي انضمت للحمرية، لافتاً إلى أن القادمين الجدد سيجدون أجواء ممتازة تساعدهم على النجاح وتثبيت أقدامهم وتقديم الإضافة للفريق.

وأكد المهيري أن الحمرية يخطط للصعود، وقال: «من الطبيعي أن يكون الهدف الترشح لدوري الخليج العربي، فالعنابي ظل ولعامين مرشحاً ويصل إلى مراحل متقدمة ويقترب من تحقيق الهدف لكنه لم يحالفه الحظ وأعتقد أنه سيكون أكثر قوة وأكثر خبرة ونضجاً في هذا العام في وجود مجلس إدارة يدعم اللاعبين ويهيئ لهم المناخ ويوفر لهم كل شيء وفي وجود مدرب خبير ولاعبين مميزين وقاعدة جماهيرية محبة ومستعدة لتقديم الدعم»، لكن المهيري قال إن المنافسة ستكون صعبة للغاية واعتبر أن أكثر من أربعة فرق تملك الفرصة والإمكانات ورأى أن الحمرية مطالب بإعداد نفسه بقوة لمنافسة شرسة مع فرق قوية وطموحة.