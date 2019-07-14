الصغير شوكويزي.. مستقبل نيجيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سِنّ صامويل تشمارينكا شوكويزي، تؤهله ليكون ضمن منتخب ما دون 20 عاماً مع نيجيريا، لكن المهاجم الشاب هو أحد العناصر المؤثرين في تشكيلة المنتخب الأول الذي يلاقي الجزائر اليوم.

بعمر 20 عاماً و49 يوماً، أصبح شوكويزي أصغر لاعب يسجل هدفاً في النسخة الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر، وذلك بافتتاح التسجيل لمنتخب «سوبر إيجلز» («النسور الممتازة») ضد جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي على استاد القاهرة الدولي.

أمام المدرجات نفسها، ستأمل نيجيريا الباحثة عن لقبها الرابع، في أن يكون شوكويزي على الموعد مجدداً، ويساهم في إيصالها إلى المباراة النهائية على حساب الجزائر المرشحة الأقوى للقب العام الحالي.

انضم اللاعب الشاب إلى فياريال الإسباني في العام 2017، وتدرج في فئاته العمرية وصولاً إلى المشاركة مع الفريق الأول في الموسم المنصرم لليجا الإسبانية، حيث برز بتسجيل هدف في التعادل الحماسي مع البطل برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (4-4)، وتسجيل هدف الفوز (1-صفر) على جيرونا، في نتيجة أتاحت لفريقه الخروج من منطقة الخطر في ترتيب الدوري.

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سرعة اللاعب وموهبته بالقدم اليسرى، دفعت معلقين إلى المقارنة بينه وبين النجم الهولندي المعتزل مؤخراً أريين روبن. وعلى رغم أن شوكويزي يؤكد أن روبن كان أحد مثله العليا في اللعبة، لكنه يقر باستحالة مقارنته بلاعب عرف مسيرة زاخرة شملت على سبيل المثال تتويجه بطلاً لأوروبا مرة وبطلاً لألمانيا ثماني مرات مع بايرن ميونيخ، وإحراز ألقاب محلية مع ريال مدريد الإسباني، تشيلسي، وايندهوفن الهولندي.

قبل انتقاله إلى فياريال، اقترب شوكويزي من الانضمام إلى أرسنال الإنجليزي، لكن انتهى به المطاف في النادي الإسباني، حيث يأمل في أن يكرر ما حققه مواطنه إيكشوكوو أوشي الذي توج مع المنتخب بلقب أمم إفريقيا 2013 (الثالث والأخير لنيجيريا) خلال مسيرته مع فياريال.

ويقول مدرب الفريق الرديف لفياريال ميجيل ألفاريز الذي ساهم في ارتقاء شوكويزي إلى مصاف الفريق الأول «لديه لمحات تفيض ببساطة ولا يمكن وقفها، مثل النهر».

كان اللاعب ركناً أساسياً في منتخب نيجيريا لما دون 17 عاماً الذي توج بلقب كأس العالم 2015، وهو في نظر مواطنه أحمد موسى لاعب النصر السعودي، سيصبح أحد نجوم المنتخب الأول مع مرور الوقت.

وقال موسى الذي حمل شارة القيادة في المباراة ضد جنوب إفريقيا «أعتقد أنه مع مرور الوقت سيصبح أفضل اللاعبين في منتخب (سوبر إيجلز)». أضاف بعد مباراة ربع النهائي «اللاعبون الكبار في السن في التشكيلة يتراجعون تدريجياً ولن يكونوا هنا بعد بضعة أعوام، لذا نحن في حاجة بالتأكيد إلى لاعبين مثله قادرين على التقدم والحلول بدلاً منا».